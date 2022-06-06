Главный тренер сборной Франции Дешам назвал недостатки Хорватии

Главный тренер Франции Дидье Дешам поделился мыслями о сопернике во втором туре Лиги наций — сборной Хорватии и рассказал, какие проблемы есть у команды.

«Мы привыкли играть с Хорватией, у них много качественных игроков, но, как и у нас, им не хватает свежести. Хорватия находится в той же ситуации, что и мы (поражение в первой игре в Лиги наций), и будут играть дома. У нас и у Хорватии будет одна цель: хорошо начать встречу», — цитирует Дешама официальный сайт UEFA.

Сборная Франции проиграла в домашнем матче Дании (1:2). Хорваты уступили с разгромным счетом на своем поле Австрии (0:3). Матч между Хорватией и Францией пройдет 6 июня. Начало матча — 21.45 по московскому времени.