Холанн о конфликте с игроком сборной Швеции: «Он сказал, что сломает мне ноги, а через полторы минуты я забил»

Форвард сборной Норвегии Эрлин Холанн после завершения матча Лиги наций против Швеции (2:1) рассказал о конфликте с игроком соперников Александром Милошевичем.

«Во-первых, он назвал меня проституткой, я могу с уверенностью сказать, что это не так.

Во-вторых, он сказал, что сломает мне ноги, а через полторы минуты я забил. Это было прекрасно», — цитирует Холанна TV2.

21-летний нападающий оформил дубль в этой встрече.

После этого матча Норвегия с 6 очками в двух матчах лидирует в группе 4 лиги B, Швеция с тремя очками — на третьей строчке.