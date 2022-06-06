Холанн о конфликте с игроком сборной Швеции: «Он сказал, что сломает мне ноги, а через полторы минуты я забил»
Игрок сборной Швеции грубо оскорбил Эрлина Холанна
Форвард сборной Норвегии Эрлин Холанн после завершения матча Лиги наций против Швеции (2:1) рассказал о конфликте с игроком соперников Александром Милошевичем.
«Во-первых, он назвал меня проституткой, я могу с уверенностью сказать, что это не так.
Во-вторых, он сказал, что сломает мне ноги, а через полторы минуты я забил. Это было прекрасно», — цитирует Холанна TV2.
21-летний нападающий оформил дубль в этой встрече.
После этого матча Норвегия с 6 очками в двух матчах лидирует в группе 4 лиги B, Швеция с тремя очками — на третьей строчке.
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