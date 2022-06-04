Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Эдена Азара

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии нападающего Эдена Азара после матча 1-го тура группового этапа Лиги наций против Нидерландов (1:4).

«Он вообще не испытывал боли. Все хорошо, все признаки положительные», — цитирует Мартинеса Mundo Deportivo.

Напомним, Азар вышел в старте сборной Бельгии на матч Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов и был заменен в начале второго тайма.

Во втором туре Бельгия сыграет с Польшей. Встреча состоится 8 июня. Начало матча — в 21:45 мск.