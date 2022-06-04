Агент Кухты: «Кухта рад, что играет за сборную. Это важно в ситуации, когда в следующем сезоне нет еврокубков»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, рассказал «СЭ» о выступлении игрока за национальную команду Чехии.

«Кухта прекрасно себя чувствует в сборной. Он был признан лучшим игроком матча. Он очень счастлив, он забивает важные голы, делает свою работу. Впереди игры с Испанией и Португалией — это большой шанс для Кухты. Все складывается очень хорошо. Кухта рад, что играет за сборную. Это особенно важно в ситуации, когда в следующем сезоне не будет еврокубков. Но все нормально. Посмотрим, что будет дальше. Мы принимаем это и продолжаем идти», — сказал Мартинович «СЭ».

В матче Лиги наций против сборной Швейцарии Кухта забил первый гол за сборную Чехии (2:1). 25-летний Кухта является игроком московского «Локомотива». В этом сезоне он забил 3 гола в 10 матчах чемпионата России.