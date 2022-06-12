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Сегодня, 01:05

Саутгейт: «Мы слишком полагались на Кейна и Стерлинга, другие игроки тоже должны брать на себя инициативу»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал ничью в матче с Италией
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью в матче с Италией (0:0) на групповом этапе Лиги наций.

«Мы слишком полагались на Харри Кейна и Рахима Стерлинга, другие игроки тоже должны брать на себя инициативу. Некоторым из них удается это делать в своих клубах, но пока не на уровне сборной.

Это была сложная серия матчей, две игры на выезде, и вы видели, как сложно играть против Венгрии. Потом в Мюнхене, потом, когда у нас было преимущество, у нас не было болельщиков. Физически и психологически это имеет значение. В целом я доволен выступлением», — цитирует Саутгейта BBC.

Итальянцы лидируют в турнирной таблице квартета с пятью очками, англичане идут на четвертом месте, набрав два балла.

Сборная Венгрии занимает вторую строчку (4 очка), команда Германии (3) идет третьей.

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Гарет Саутгейт
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