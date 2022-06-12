Саутгейт: «Мы слишком полагались на Кейна и Стерлинга, другие игроки тоже должны брать на себя инициативу»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью в матче с Италией (0:0) на групповом этапе Лиги наций.

«Мы слишком полагались на Харри Кейна и Рахима Стерлинга, другие игроки тоже должны брать на себя инициативу. Некоторым из них удается это делать в своих клубах, но пока не на уровне сборной.

Это была сложная серия матчей, две игры на выезде, и вы видели, как сложно играть против Венгрии. Потом в Мюнхене, потом, когда у нас было преимущество, у нас не было болельщиков. Физически и психологически это имеет значение. В целом я доволен выступлением», — цитирует Саутгейта BBC.

Итальянцы лидируют в турнирной таблице квартета с пятью очками, англичане идут на четвертом месте, набрав два балла.

Сборная Венгрии занимает вторую строчку (4 очка), команда Германии (3) идет третьей.