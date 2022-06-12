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Тилеманс: «Очко со сборной Уэльса — неплохой результат, но могло быть и лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс подвел итоги матча Лиги наций против Уэльса (1:1).

«Я думаю, у меня смешанные чувства. В первом тайме мы создали несколько моментов, но после этого нам не хватило возможностей сделать больше, чтобы забить второй гол. Мы доставили себе неприятности, и в конце концов они забили. Очко — неплохой результат, но могло быть и лучше», — приводит слова Тилеманса официальный сайт УЕФА.

После этого матча Бельгия с 4 очками занимает второе место в группе 4 лиги А, Уэльс с одним очком — на последней строчке.

Юри Тилеманс
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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