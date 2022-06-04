Сборная Бельгии впервые проиграла домашний матч в Лиге наций

Сборная Бельгии проиграла Нидерландам (1:4) в матче группового турнира Лиги наций. Игра прошла на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийцы впервые потерпели поражение на своем поле в этом турнире.

Ранее Бельгия сыграла 5 домашних матчей в Лиге наций и все выиграла: против Дании (4:2), Англии (2:0), Исландии (5:1 и 2:0) и Швейцарии (2:1).

В следующем матче Бельгия встретится с Польшей. Игра пройдет 8 июня.