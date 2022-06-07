Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 19:55

Саутгейт — о решении Мусиалы в выборе сборной: «Когда ты каждый день тренируешься с игроками сборной Германии это все осложняет»

Саутгейт рассказал о желании Мусиалы играть за сборную Германии
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что хотел бы, чтобы полузащитник сборной Германии и «Баварии» Джамал Мусиала выступал в составе англичан.

«Мы бы хотели, чтобы он играл за сборную Англии. Но когда ты тренируешься каждый день в «Баварии» в окружении игроков сборной Германии, это все осложняет. Конечно, у его семьи есть немецкие корни. Было приятно работать с ним в юношеских командах. Он был неплохим парнем. Мы знали, что из него получится хороший игрок», — цитирует Саутгейта Daily Mail.

До выступлений за сборную Германии Мусиала выступал в составе юношеских и молодежных национальных команд Англии.

Сегодня, 7 июня Германия сыграет с Англией в групповом турнире Лиги наций. Матч состоится на «Альянс Арене» в Мюнхене (Германия) в 21.45 мск.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10889453/Southgate-wanted-Jamal-Musiala-play-England-admits-teenagers-heart-Germany.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Гарет Саутгейт
Джамал Мусиала
0
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Оживший Ничушкин, «сухие» победы, защитник-бомбардир. Путь «Колорадо» до финала Кубка Стэнли – настоящее кино
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия сыграет в форме женской сборной в матче Лиги наций с Англией
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости