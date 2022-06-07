Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что хотел бы, чтобы полузащитник сборной Германии и «Баварии» Джамал Мусиала выступал в составе англичан.

«Мы бы хотели, чтобы он играл за сборную Англии. Но когда ты тренируешься каждый день в «Баварии» в окружении игроков сборной Германии, это все осложняет. Конечно, у его семьи есть немецкие корни. Было приятно работать с ним в юношеских командах. Он был неплохим парнем. Мы знали, что из него получится хороший игрок», — цитирует Саутгейта Daily Mail.

До выступлений за сборную Германии Мусиала выступал в составе юношеских и молодежных национальных команд Англии.

Сегодня, 7 июня Германия сыграет с Англией в групповом турнире Лиги наций. Матч состоится на «Альянс Арене» в Мюнхене (Германия) в 21.45 мск.