В пятницу, 3 июня, сборная Франции сыграет против Дании в матче группового этапа Лиги наций на стадионе «Стад де Франс». Начало — 21:45.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30.

Сборная Франции в прошлом розыгрыше Лиги Наций стала победителем. Французы являются также действующими чемпионами мира.

Сборная Дании в предыдущем розыгрыше турнира довольствовалась лишь 2-ой строчкой в таблице и не смогла попасть в плей-офф.