3 июня в Брюсселе сборная Бельгии сыграет с Голландией в матче группы 4 Лиги наций. Начало — 21:45.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30.

В минувшем сезоне Лиги наций сборная Бельгии вышла в четвертьфинал, но уступила Франции (2:3), после этого в матче третье место проиграла Италии (1:2). Бельгия не проигрывала голландцам уже 8 матчей.

Сборная Голландии не проигрывает почти год — последнее поражение им нанесли чехи на Евро-2020.