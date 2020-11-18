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Форсберг: «Нас вымотала игра с Хорватией»

05:59
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Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после поражения от Франции в Лиге наций (2:4) отметил, что команда сильно устала в прошлой игре с Хорватией. Тем не менее, он считает, что шведы провели неплохой матч.

— Все началось для нас хорошо, затем мы стали играть несколько пассивно, — цитирует пресс-служба УЕФА Форсберга. — В итоге мы провели неплохой матч. У нас был шанс зацепиться за результат, но вы сами видели, ч то многие из были уставшими. Нас вымотала игра с Хорватией.

Мы противостояли фантастической команде. В итоге мы вылетели из лиги А. Чувства не самые приятные, но мы уже ждем нового года.

Франция — Швеция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030108--france-vs-sweden/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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