Форсберг: «Нас вымотала игра с Хорватией»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после поражения от Франции в Лиге наций (2:4) отметил, что команда сильно устала в прошлой игре с Хорватией. Тем не менее, он считает, что шведы провели неплохой матч.

— Все началось для нас хорошо, затем мы стали играть несколько пассивно, — цитирует пресс-служба УЕФА Форсберга. — В итоге мы провели неплохой матч. У нас был шанс зацепиться за результат, но вы сами видели, ч то многие из были уставшими. Нас вымотала игра с Хорватией.

Мы противостояли фантастической команде. В итоге мы вылетели из лиги А. Чувства не самые приятные, но мы уже ждем нового года.