Евгений Кафельников: «Невызов Дзюбы в сборную? Не хочу ничего думать по поводу этого»
Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать нападающего Артема Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды.
— Не хочу ничего думать по поводу этого. Если тренер не вызвал его, значит, он принял такое решение. Я не тренер, чтобы соглашаться с таким решением или нет. Есть тренер, он принимает решение и точка, — подчеркнул Кафельников. (Анастасия Пастернак)
Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.
Сборная России проведет три матча в ноябре: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все игры состоятся на выезде.
На сбор кроме Дзюбы были вызваны нападающие Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»), а Федор Смолов («Локомотив») вошел в резервный список.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.