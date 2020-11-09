Защитник «Динамо» Роман Евгеньев в интервью пресс-службе сборной России признался, что сначала не поверил в то, что его вызвали в национальную команду.

«У нас была игра с «Тамбовом», а на следующий день — восстановительная тренировка. Я с нее пришел, и в раздевалке сказали, что меня и Лесового вызвали в сборную. Сначала не поверил. Зашел новости почитать — смотрю, реально меня вызвали. Конечно, эмоции только положительные. Очень рад, что вызвали.

Я не говорю, что ждал вызова. Но предполагал, что могут вызвать. Спокойно работал в «Динамо». Динамовская база за окном? Я и так часто там нахожусь. Надо переключаться", — сказал Евгеньев.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.