Еще один игрок сборной Ирландии заразился коронавирусом перед матчем с Уэльсом
Игрок сборной Ирландии сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации.
Ранее коронавирусом заразились еще четыре футболиста команды. Все заболевший игроки были выведены из состава команды.
Матч Лиги наций между Ирландией и Уэльсом пройдет 11 октября и начнется в 16:00 мск.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.