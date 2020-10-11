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Еще один игрок сборной Ирландии заразился коронавирусом перед матчем с Уэльсом

14:20
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Игрок сборной Ирландии сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации.

Ранее коронавирусом заразились еще четыре футболиста команды. Все заболевший игроки были выведены из состава команды.

Матч Лиги наций между Ирландией и Уэльсом пройдет 11 октября и начнется в 16:00 мск.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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