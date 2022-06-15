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Сегодня, 01:04

Флик о разгроме Италии: «Важно уйти в отпуск на победной ноте»

Флик остался доволен игрой сборной Германии в матче с Италией
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над Италией (5:2) в матче группового этапа Лиги наций.

«Я должен похвалить команду. Мое уважение — добиться такого результата в четвертой игре после долгого сезона. Все, что мы намеревались сделать, игроки сделали блестяще.

Важно уйти в отпуск на победной ноте. Команда проделала сенсационную работу. Мы с нетерпением ждем чемпионат мира. В сентябре у нас еще две важные игры, в которых мы снова испытаем себя. Посмотрим, что нам нужно сделать, чтобы еще улучшить свою игру», — цитирует Флика Bild.

Германия с 6 очками занимает 2-е место в 3-й группе дивизиона А. Италия с 5 баллами на счету находится на 3-й строчке. Лидирует Венгрия (7 очков), замыкает таблицу Англия (2).

Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
Ханс Флик
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