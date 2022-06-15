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Сегодня, 00:54

Нойер провел 113-й матч за сборную Германии и догнал Лама

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Матч группового этапа Лиги наций против Италии (5:2) стал для капитана сборной Германии Мануэля Нойера 113-м в футболке национальной команды.

Таким образом, 36-летний голкипер догнал по количеству сыгранных матчей экс-защитника бундестим Филиппа Лама. Нойер выступает за сборную с 2009 года.

Больше всех матчей за национальную команду провел Лотар Маттеус — 150.

Среди действующих игроков по играм за сборную Германии Нойера опережает лишь Томас Мюллер (116 матчей).

Лотар Маттеус
Мануэль Нойер
Томас Мюллер
Филипп Лам
Сборная Германии по футболу
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