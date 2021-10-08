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Дешам считает, что победа над Бельгией показывает силу характера сборной Франции

Дидье Дешам: «Такая победа показывает силу характера сборной Франции»
01:42
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.

«Нам дважды забили в сильно проведенном 20-минутном отрезке первого тайма, — цитирует Дешама сайт УЕФА. — И победа, добытая таким вот образом, показывает силу характера команды.

Игроки никогда не сдаются. Сюда мы ехали за выходом в финал; теперь мы прошли, и на кону — главный трофей. Сделаем все возможное, для того чтобы поднять его над своими головами».

В финале Франция сыграет со сборной Испании.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

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Евгений Петров все материалы автора
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