Роберто Мартинес объяснил поражение сборной Бельгии в матче с Францией
01:52
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Франции (2:3).
«Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной, — цитирует Мартинеса сайт УЕФА. — Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны.
Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол».
В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/
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