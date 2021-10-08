Роберто Мартинес объяснил поражение сборной Бельгии в матче с Францией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Франции (2:3).

«Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной, — цитирует Мартинеса сайт УЕФА. — Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны.

Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол».

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.