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«В перерыве были произнесены нужные слова». Гризманн гордится сборной Франции

Гризманн прокомментировал победу Франции над Бельгией в Лиге наций
01:29
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Бельгией в полуфинале Лиги наций отметил, что матч получился фанатстическим.

«Мы очень горды игроками и тренерским штабом. В перерыве были произнесены нужные слова. Килиан Мбаппе и Карим Бензема проделали исключительную работу, продавливая оборону, создавая преимущество и забивая. Это был фантастический матч. В перерыве мы чувствовали, что если забьем, то все изменится. И вот что получилось. Теперь нас ждет финал, и нужно хорошенько восстановиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.

Бельгия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

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Евгений Козинов все материалы автора
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