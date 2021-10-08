«В перерыве были произнесены нужные слова». Гризманн гордится сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Бельгией в полуфинале Лиги наций отметил, что матч получился фанатстическим.

«Мы очень горды игроками и тренерским штабом. В перерыве были произнесены нужные слова. Килиан Мбаппе и Карим Бензема проделали исключительную работу, продавливая оборону, создавая преимущество и забивая. Это был фантастический матч. В перерыве мы чувствовали, что если забьем, то все изменится. И вот что получилось. Теперь нас ждет финал, и нужно хорошенько восстановиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.