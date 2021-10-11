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Аспиликуэта рассказал о беседе с арбитром финала Лиги наций с Францией

Аспиликуэта рассказал о разговоре с арбитром после гола Мбаппе в финале Лиги наций
11 октября, 12:49
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Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта рассказал о беседе с арбитром финала Лиги наций с Францией (1:2) Энтони Тэйлором после гола форварда соперника Килиана Мбаппе.

На 80-й минуте встречи Испания — Франция Мбаппе забил спорный гол. По стоп-кадрам создается впечатление, что нападающий находился в положении вне игры.

«Решение должен принимать арбитр матча. Я сказал ему, что нужно посмотреть эпизод на мониторе. Положение вне игры очевидно, но он утверждает, что решение принимает судья ВАР. Мне трудно это понять», — приводит слова Аспиликуэта Marca.

Сборная Франции — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла национальная команда Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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