Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта рассказал о беседе с арбитром финала Лиги наций с Францией (1:2) Энтони Тэйлором после гола форварда соперника Килиана Мбаппе.

На 80-й минуте встречи Испания — Франция Мбаппе забил спорный гол. По стоп-кадрам создается впечатление, что нападающий находился в положении вне игры.

«Решение должен принимать арбитр матча. Я сказал ему, что нужно посмотреть эпизод на мониторе. Положение вне игры очевидно, но он утверждает, что решение принимает судья ВАР. Мне трудно это понять», — приводит слова Аспиликуэта Marca.

Сборная Франции — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла национальная команда Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.