Куртуа раскритиковал ФИФА и УЕФА: «Они против Суперлиги, но поступают так же»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от Италии (1:2) в матче за третье место Лиги наций раскритиковал ФИФА и УЕФА.

«В следующем году нас ждет чемпионат мира в ноябре, а затем мы до июня продолжим играть за клубы. У футболистов будут травмы. О нас никто не думает. В июне добавятся еще четыре матча Лиги наций, а потом двухнедельный отпуск. Но этого мало для футболистов, чтобы они могли выступать на самом высоком уровне на протяжении всего года», — приводит слова Куртуа ESPN.

Вратарь считает, что, если футболисты не выскажутся, все останется по-прежнему.

«Они против Суперлиги, но поступают так же. Добавляют матчи, новые соревнования. Всегда одно и то же. Они могут злиться на клубы, которые хотят в Суперлигу, но они не думают о футболистах, думают только о своих карманах. Теперь заговорили о проведении чемпионатов мира и Европы каждый год. А когда мы будем отдыхать? Никогда. В конечном итоге на футболистов свалятся повреждения. Мы не роботы. У нас все больше игр, все меньше времени на отдых, но никому нет до этого дела», — сказал он.

Встреча за третье место состоялась в Турине и завершилась победой сборной Италии. Победителем Лиги наций стала Франция, которая выиграла у Испании — 2:1.