Оярсабаль: «Все видели, что Мбаппе забил из офсайда»

Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль поделился мнением о голе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций (1:2).

«Все видели, что Мбаппе забил из офсайда. Судья посчитал, что наш защитник дотронулся до мяча. Такое уже случалось со мной. Это правило необходимо изменить. Тот, кто ввел его, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле», — приводит слова Оярсабаля Marca.

Сборная Франции — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла национальная команда Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.