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Сегодня, 16:10

Анри допустил возможность работы в сборной Португалии вместе с Роберто Мартинесом

Иван Шитик
Корреспондент
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Тьерри Анри допустил возможность работы в сборной Португалии вместе с Роберто Мартинесом, которому он помогал в сборной Бельгии.

«Сейчас я работаю помощником главного тренера в сборной Бельгии. Если мы говорим о будущем, то кто знает, что может быть. Возможно, однажды мне сделают интересное предложение...

Работать вместе с Роберто Мартинесом в сборной Португалии? Если у меня появится возможность еще раз поработать с ним, я бы, конечно, изучил этот вопрос. Но если прямо отвечать на это, то да, я бы хотел», — приводит слова Анри Sky Sports.

Ранее несколько игроков сборной Бельгии заявили, что хотели бы видеть Анри на посту главного тренера национальной команды.

После неудачного выступления на ЧМ-2022 Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Бельгии и вскоре подписал контракт со сборной Португалии.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Тьерри Анри
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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