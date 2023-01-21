Анри допустил возможность работы в сборной Португалии вместе с Роберто Мартинесом

Тьерри Анри допустил возможность работы в сборной Португалии вместе с Роберто Мартинесом, которому он помогал в сборной Бельгии.

«Сейчас я работаю помощником главного тренера в сборной Бельгии. Если мы говорим о будущем, то кто знает, что может быть. Возможно, однажды мне сделают интересное предложение...

Работать вместе с Роберто Мартинесом в сборной Португалии? Если у меня появится возможность еще раз поработать с ним, я бы, конечно, изучил этот вопрос. Но если прямо отвечать на это, то да, я бы хотел», — приводит слова Анри Sky Sports.

Ранее несколько игроков сборной Бельгии заявили, что хотели бы видеть Анри на посту главного тренера национальной команды.

После неудачного выступления на ЧМ-2022 Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Бельгии и вскоре подписал контракт со сборной Португалии.