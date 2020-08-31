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Александр Соболев: «Конфликта с Дзюбой не было. Все раздули»

14:50
Александр Соболев. Фото YouTube-канал сборной России
Александр Соболев. Фото YouTube-канал сборной России
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Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев сказал, что его конфликт с Артемом Дзюбой был излишне раздут. Форвард красно-белых изначально не был вызван в национальную команду на матчи Лиги наций из-за ссоры с Дзюбой, но в итоге вопрос был решен, и Соболев приехал в расположение сборной вместо травмированного Евгения Луценко.

— К ситуации с Дзюбой отнесся спокойно. Это всё раздули, — сказал Соболев в интервью пресс-службе сборной. — Никакого конфликта с ним не было. Созвонились, пообщались, по-мужски все решили. Этот вопрос закрыт. А по поводу того, что творилось... Я на прессу особо не обращаю внимания, на меня это сильно не давило.

— С Артемом уже здесь пообщались?

— Да, пообщались, все отлично.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.

Россия — Сербия

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Md_H-LnTBFE

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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