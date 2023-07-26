Видео голов и результативной передачи Месси в матче «Интер Майами» — «Атланта»

«Интер Майами» в матче Кубка лиги обыграл «Атланту» — 4:0.

В составе клуба из Майами отличился форвард Лионель Месси, который оформил дубль и сделал результативную передачу.

Для 36-летнего аргентинца это второй матч за «Интер Майами». В дебютной встрече футболист забил победный гол со штрафного.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.