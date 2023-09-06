Глава AFA — о Месси в МЛС: «Весь мир смотрит футбол, на который мало кто обращал внимание»

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа оценил влияние форварда «Интер Майами» Лионеля Месси на МЛС.

«Мне нравится наблюдать за тем, как он справляется с новыми задачами и продолжает побеждать — это удивительно. Благодаря ему футбол, на который мало кто обращал внимание, теперь смотрит весь мир. Лига стала более конкурентоспособной, чем раньше», — приводит слова Тапиа Mundo Deportivo.

Ранее президент AFA заявлял, что Месси может сыграть на ЧМ-2026.

35-летний форвард перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. С тех пор он сыграл за команду 11 матчей, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.