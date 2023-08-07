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Сегодня, 11:18

Одноклубник Месси — об игре аргентинца: «Удивительно, на что он способен»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Интер Майами» Бенджамин Кремаски поделился впечатлениями от игры одноклубника Лионеля Месси.

«Я не устаю разговаривать с ним и никогда не устану. Удивительно, на что он способен. Никто не ожидал от него того, что он делает. Он оформляет дубль почти в каждой игре, это просто поражает», — цитирует Кремаски официальный сайт МЛС.

36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» летом этого года. Он провел за команду 4 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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