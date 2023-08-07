Тренер «Далласа» заявил, что штрафной для Месси — как пенальти для другого игрока
Главный тренер «Далласа» Нико Эстевес прокомментировал игру форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 1/8 финала Кубка лиг (4:4, пен — 3:5). В этом матче аргентинец оформил дубль и реализовал послематчевый 11-метровый.
«Очевидно, что для Месси штрафной удар около ворот — это как пенальти для другого игрока. Вот и все. Я думаю, тут нечего больше сказать. Все это видят, и Месси очень стабилен в этом плане.
Нужно просто молиться, чтобы мяч не попал в рамку или Месси упал при разбеге», — цитирует тренера ESPN.
36-летний игрок перешел в «Интер Майами» летом этого года. Он провел за команду 4 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.
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