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Сегодня, 15:22

Тренер «Далласа» заявил, что штрафной для Месси — как пенальти для другого игрока

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Далласа» Нико Эстевес прокомментировал игру форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 1/8 финала Кубка лиг (4:4, пен — 3:5). В этом матче аргентинец оформил дубль и реализовал послематчевый 11-метровый.

«Очевидно, что для Месси штрафной удар около ворот — это как пенальти для другого игрока. Вот и все. Я думаю, тут нечего больше сказать. Все это видят, и Месси очень стабилен в этом плане.

Нужно просто молиться, чтобы мяч не попал в рамку или Месси упал при разбеге», — цитирует тренера ESPN.

36-летний игрок перешел в «Интер Майами» летом этого года. Он провел за команду 4 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

 
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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