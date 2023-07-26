Месси впервые с 2015 года оформил дубль правой ногой

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче Кубка лиги против «Атланты» (4:0).

При этом 36-летний аргентинец забил оба мяча правой ногой — последний раз он делал такое в 2015 году в матче с «Леванте».

Для 36-летнего аргентинца это второй матч за «Интер Майами». В дебютной встрече футболист забил победный гол со штрафного.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.