Месси назвал индивидуальные награды второстепенными

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался возможном получении восьмого «Золотого мяча».

«Правда в том, что, как я уже говорил, это хорошая награда. Но мне повезло выиграть все: я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это важные награды, а индивидуальные призы второстепенны. И хотя приятно их получать, важно другое», — приводит слова Месси AS.

Летом этого года Месси подписал контракт с «Интер Майами», который выступает в МЛС. 36-летний аргентинец провел 11 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября 2023 года.