Месси может пропустить ближайший матч «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси может пропустить ближайший матч команды в МЛС. Встреча пройдет в ночь с субботы на воскресенье, соперником станет «Атланта Юнайтед».

В стартовом матче сборной Аргентины против Эквадора (1:0) в отборе на чемпионат мира-2026 футболист отметился голом. В конце той встречи аргентинец почувствовал дискомфорт и был заменен. Вторую отборочную игру он пропустил, так как не успел восстановиться.

За «Интер Майами» 35-летний футболист провел 11 матчей, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.