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Сегодня, 14:07

Месси купил особняк недалеко от Майами стоимостью более 10 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси купил особняк в США за более 10 миллионов евро, сообщает RMC Sport. Дом расположен в Форт-Лодердейле — курортном городе на восточном побережье южной Флориды.

В особняке восемь спален общей площадью 976 квадратных метров, на территории есть бассейн, тренажерный зал и спа-центр, а также два пирса.

Особняк Месси расположен близко к тренировочному центру и стадиону клуба.

36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» в летнее трансферное окно.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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