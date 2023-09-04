«Лос-Анджелес» — «Интер Майами»: видеообзор матча команды Месси

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Лос-Анджелес» — 3:1.

В составе команды из Майами отличились Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана, форвард Лионель Месси сделал два результативных паса. У команды из Лос-Анджелеса единственный гол на счету Райана Холлингзхеда.

После этого матча «Интер Майами» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 40 очками — на третьей строчке «Запада».