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«Лос-Анджелес» — «Интер Майами»: видеообзор матча команды Месси

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси в матче против «Лос-Анджелеса».
Фото ФК «Интер Майами»

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Лос-Анджелес» — 3:1.

В составе команды из Майами отличились Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана, форвард Лионель Месси сделал два результативных паса. У команды из Лос-Анджелеса единственный гол на счету Райана Холлингзхеда.

После этого матча «Интер Майами» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 40 очками — на третьей строчке «Запада».

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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