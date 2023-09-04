«Интер Майами» с Месси не проигрывает 11 матчей подряд

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию с аргентинским нападающим Лионелем Месси. 4 сентября команда в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

В этой встрече 36-летний форвард отметился двумя результативными передачами.

После перехода форварда «Интер Майами» не проигрывает 11 матчей подряд.

35-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевые передачи.