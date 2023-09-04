Месси не забил во втором матче подряд за «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не отметился голом в матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес» (3:1). На счету аргентинца в этой встрече два ассиста.

В составе победителей по голу забили Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана.

Последний раз Месси уходил с поля без голов — в матче против «Нэшвилла» 31 августа.

35-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевые передачи.