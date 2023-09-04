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Сегодня, 07:07

Месси не забил во втором матче подряд за «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не отметился голом в матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес» (3:1). На счету аргентинца в этой встрече два ассиста.

В составе победителей по голу забили Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана.

Последний раз Месси уходил с поля без голов — в матче против «Нэшвилла» 31 августа.

35-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевые передачи.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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