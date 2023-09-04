«Интер Майами» обыграл «Лос-Анджелес», у Месси две результативные передачи

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

В составе гостей отличились Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана, Лионель Месси сделал две результативные передачи. У хозяев единственный гол забил Райан Холлингзхед.

После этого матча «Интер Майами» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 40 очками — на третьей строчке «Запада».