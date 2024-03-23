«Интер Майами» без Месси разгромно проиграл «Нью-Йорк Ред Булл»

«Нью-Йорк Ред Булл» дома обыграл «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:0.

У хозяев хет-триком отметился полузащитник Льюис Морган. Также мяч забил Викельман Кармона.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил игру из-за травмы. Ранее в клубе сообщили, что у 36-летнего аргентинца перегружены мышцы правой ноги.

«Интер Майами» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 10 очков в 6 матчах. «Нью-Йорк Ред Булл» идет третьим с 10 очками в 5 встречах.