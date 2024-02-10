Президент Медиалиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти на 32-м году жизни футболиста медийного клуба «Амкал» Никиты «Финито» Куриленко.

«Сейчас нахожусь в шоке... Был знаком очень мало с Никитой, виделся раз 5-6 на матчах «Амкала» в лиге. С улыбкой был всегда... Вот таким улыбчивым и запомнил. А другого и не знал. Будет ли проведен какой-то матч в честь «Финито»? Сейчас об этом не думается, но точно увековечим имя Никиты!» — сказал Осипов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В марте 2023 года блогер сообщил, что ему диагностирован острый миелоидный лейкоз, после чего он прошел курс лечения, химиотерапии и восстановления. В январе Куриленко рассказал, что у него случился рецидив болезни. 9 февраля ему диагностировали пневмонию.