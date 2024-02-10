«Амкал» закрепил 4-й номер за скончавшимся после продолжительной болезни Куриленко

Футболист медийного клуба «Амкал» Никита «Финито» Куриленко скончался на 32-м году жизни после продолжительной болезни.

Пресс-служба команды сообщила, что 4-й номер посмертно закреплен за игроком.

В марте 2023 года блогер сообщил, что ему диагностирован острый миелоидный лейкоз, после чего он прошел курс лечения, химиотерапии и восстановления. В январе Куриленко рассказал, что у него случился рецидив болезни. 9 февраля ему диагностировали пневмонию.