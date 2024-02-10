Футболист «Амкала» Куриленко скончался после продолжительной болезни

Футболист медийного клуба «Амкал» Никита «Финито» Куриленко скончался на 32-м году жизни после продолжительной болезни.

Об этом сообщается в Telegram-канале блогера.

«Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам. Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах», — сказано в сообщении.

В марте 2023 года блогер сообщил, что ему диагностирован острый миелоидный лейкоз, после чего он прошел курс лечения, химиотерапии и восстановления. В январе Куриленко рассказал, что у него случился рецидив болезни. 9 февраля ему диагностировали пневмонию.

«Нам будет тебя не хватать, друг!» — сказано в Telegram-канале «Амкала», за который выступал Куриленко.