Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

10 февраля, 18:39

Футболист «Амкала» Куриленко скончался после продолжительной болезни

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Куриленко.

Футболист медийного клуба «Амкал» Никита «Финито» Куриленко скончался на 32-м году жизни после продолжительной болезни.

Об этом сообщается в Telegram-канале блогера.

«Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам. Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах», — сказано в сообщении.

В марте 2023 года блогер сообщил, что ему диагностирован острый миелоидный лейкоз, после чего он прошел курс лечения, химиотерапии и восстановления. В январе Куриленко рассказал, что у него случился рецидив болезни. 9 февраля ему диагностировали пневмонию.

«Нам будет тебя не хватать, друг!» — сказано в Telegram-канале «Амкала», за который выступал Куриленко.

ФК Амкал
2
0
Читайте также
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «СКА Ростов» заявил, что игроки команды не хотят играть в медиалиге

«Амкал» закрепил 4-й номер за скончавшимся после продолжительной болезни Куриленко
Новости
RSS RSS
Все новости