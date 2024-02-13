Каряка получил несколько предложений от команд второй лиги

Главный тренер команды «Родина-Медиа» из медиалиги Андрей Каряка рассказал, что получил несколько предложений по работе от клубов второй лиги.

«Мы вместе с «Родиной медиа» выиграли турнир в Абу-Даби. В целом медийная лига растет, развивается, добавляется много болельщиков, первый зарубежный турнир, двигаются в правильном направлении. Хотят еще привлекать сборные, есть куда расти. Зимой предложения были. Это несколько клубов Второй лиги, летом был вариант с первой лигой, в РПЛ был вариант только помощником, но я пока здесь», — приводит слова Каряки ТАСС.

Также тренер отметил, что на данный момент его устраивает работа в медиалиге, от которой он получает удовольствие.