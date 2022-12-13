Лахтер: «Мостовой не великий футболист, но возил рылом по газону игроков «Реала»

Футбольный агент Денис Лахтер высказался об игре бывшего полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового.

«Мостового тяжело назвать великим. У нас были великие футболисты, например, Блохин, Яшин. Это если брать мировой уровень, а не первенство водокачки. Назвать Мостового великим — наверное, нет. Но он был суперфутболистом. Для меня «Сельта» с ним и Карпиным — это была команда-конфета. Мостовой возил рылом по газону футболистов «Реала», — приводит слова Лахтера Legalbet.

Также футбольный агент прокомментировал желание Мостового тренировать без лицензии.

«Без тренерской лицензии нельзя? Почему это нельзя? У нас Муслин лет 10 дурил Россию без лицензии PRO. У Карпина во времена «Спартака» разве была категория PRO?» — добавил Лахтер.

Летом 2022 года Мостовой возглавил медийный клуб Fights Nights, но не смог вывести его в плей-офф медиа лиги. За семь игр под руководством специалиста команда проиграла четыре матча.