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13 декабря, 16:28

Лахтер: «Мостовой не великий футболист, но возил рылом по газону игроков «Реала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Футбольный агент Денис Лахтер высказался об игре бывшего полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового.

«Мостового тяжело назвать великим. У нас были великие футболисты, например, Блохин, Яшин. Это если брать мировой уровень, а не первенство водокачки. Назвать Мостового великим — наверное, нет. Но он был суперфутболистом. Для меня «Сельта» с ним и Карпиным — это была команда-конфета. Мостовой возил рылом по газону футболистов «Реала», — приводит слова Лахтера Legalbet.

Также футбольный агент прокомментировал желание Мостового тренировать без лицензии.

«Без тренерской лицензии нельзя? Почему это нельзя? У нас Муслин лет 10 дурил Россию без лицензии PRO. У Карпина во времена «Спартака» разве была категория PRO?» — добавил Лахтер.

Летом 2022 года Мостовой возглавил медийный клуб Fights Nights, но не смог вывести его в плей-офф медиа лиги. За семь игр под руководством специалиста команда проиграла четыре матча.

Источник: https://legalbet.ru/news/lahter-mostovogo-tyazhelo-nazvat-velikim-u-nego-yazik/

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25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Александр Мостовой
Деннис Лахтер
7
6
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