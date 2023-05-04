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Медиалига (МКС)

Сегодня, 03:17

Джибриль Сиссе сыграет в испанской медиалиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-форвард сборной Франции Джибриль Сиссе принял приглашение выступать в испанской медиалиге Kings League. Клуб «Тронкос» объявил о переходе 41-летнего француза.

Сиссе с 2018 года без профессионального клуба. Однако официально карьеру пока не завершил, так как мечтает забить 100 голов в чемпионате Франции. Он выступал за такие клубы, как «Осер», «Марсель», «Ливерпуль», «Лацио», «Сандерленд» и «Кубань».

Kings League — испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звезд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне в формате 7х7 и длятся по 40 минут.

Джибриль Сиссе
Футбол
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