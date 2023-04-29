Промес вошел в заявку медийной команды Джикии и Соболева «Бей Беги»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес вошел в заявку медийного футбольного клуба «Бей Беги», владельцами которого являются его одноклубники Георгий Джикия и Александр Соболев.
Футболист появился в ролике презентации команды.
«Я здесь, я — джокер», — сказал Промес в видеоролике.
Ранее нидерландец уже выступал за «Бей Беги» в товарищеском матче против «Амкала» во время зимней паузы в чемпионате.
В текущем сезоне он провел за «Спартак» 21 матч в чемпионате России, забив 17 голов.
Источник: https://youtu.be/Y2lCpM8Jjzc
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