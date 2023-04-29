Промес вошел в заявку медийной команды Джикии и Соболева «Бей Беги»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вошел в заявку медийного футбольного клуба «Бей Беги», владельцами которого являются его одноклубники Георгий Джикия и Александр Соболев.

Футболист появился в ролике презентации команды.

«Я здесь, я — джокер», — сказал Промес в видеоролике.

Ранее нидерландец уже выступал за «Бей Беги» в товарищеском матче против «Амкала» во время зимней паузы в чемпионате.

В текущем сезоне он провел за «Спартак» 21 матч в чемпионате России, забив 17 голов.