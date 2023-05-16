Гогниев — о профессиональных футболистах в медиалиге: «У меня был прецедент с Глушаковым — для меня это просто не формат»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении профессиональных футболистов за медийные клубы.

«Денис Давыдов ушел из «Химок» в аренду в медийный клуб «Броук Бойз»? Еще Дима Кобесов сейчас выступает в МФЛ, отношусь нормально. У меня был прецедент с Глушаковым — для меня это просто не формат. Есть определенный клуб, в котором ты получаешь деньги, с которым у тебя есть контракт. Когда ты едешь играть в МФЛ, то должен как минимум учитывать риск получения травмы. Профессиональный футбол — твоя работа, за которую ты получаешь деньги. Если ты профессионал, то надо относиться соответствующе», — сказал Гогниев «СЭ».