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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:15

Гогниев — о профессиональных футболистах в медиалиге: «У меня был прецедент с Глушаковым — для меня это просто не формат»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении профессиональных футболистов за медийные клубы.

«Денис Давыдов ушел из «Химок» в аренду в медийный клуб «Броук Бойз»? Еще Дима Кобесов сейчас выступает в МФЛ, отношусь нормально. У меня был прецедент с Глушаковым — для меня это просто не формат. Есть определенный клуб, в котором ты получаешь деньги, с которым у тебя есть контракт. Когда ты едешь играть в МФЛ, то должен как минимум учитывать риск получения травмы. Профессиональный футбол — твоя работа, за которую ты получаешь деньги. Если ты профессионал, то надо относиться соответствующе», — сказал Гогниев «СЭ».

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола

Денис Глушаков
Спартак Гогниев
Футбол
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