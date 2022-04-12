Был чемпионом СССР, его ценил Стрельцов, зарезан в начале девяностых. Трагедия торпедовского таланта Щербакова

«СЭ» рассказывает о талантливом нападающем второй половины 1960-х, который загубил свою карьеру.

«Сделал два красивейших финта и пробил под планку»

«Забыт Володя Щербаков, но в 1964 году сильнейшие защитники страны весьма относительно справлялись с ним, плечистым и наглым в атаке...» Это строки из книги известного журналиста, писателя, друга и биографа Эдуарда Стрельцова Александра Нилина «Стрельцов. Человек без локтей».

О бывшем нападающем ЦСКА и «Торпедо» сейчас действительно мало кто вспоминает. В «Википедии» даже нет точной даты его смерти. Указан только год — 1993-й. Болельщики автозаводцев, знатоки истории клуба не располагают сведениями, где находится его могила...

А начиналось все многообещающе. В 1964 году 18-летний форвард Владимир Щербаков перешел из ЦСКА в «Торпедо».

«Взяли из дубля ЦСКА юного Володю Щербакова — плечистого блондина, внешне чуточку напоминавшего Стрельцова, что для «Торпедо», на мой взгляд, не могло не быть важным или, по крайней мере, приятным...» — пишет Нилин.

Парень сразу освоился в новой команде. Уже в своей второй игре за автозаводцев он, выйдя на замену, забил победный мяч в ворота киевского «Динамо». В июле оформил дубль во встрече с «Крыльями Советов». Далее огорчил «Зенит» и внес свою лепту (один гол) в разгром московского «Спартака» (5:0). На финише сезона Владимир вновь отличился в поединке с киевлянами (1:1).

Ту игру еще долго не мог забыть Валентин Иванов. Забей он пенальти, «Торпедо» наверняка не упустило бы чемпионство. А так судьба первого места решилась в Ташкенте — в золотом матче с тбилисским «Динамо».

Вот что писал о том поединке легендарный защитник автозаводцев Виктор Шустиков в книге «Футбол на всю жизнь»:

«Тбилисцы играли хорошо, но мы их переигрывали, в первом тайме — бесспорно. Я не люблю слово «невезение» вообще, а применительно к спорту особенно, но то, что до перерыва мы не использовали несколько вернейших возможностей забить гол, несомненно. Разве не чудом можно назвать то, что Котрикадзе сумел отослать на угловой мяч, посланный с пяти метров могучим Олегом Сергеевым? Или кто забудет момент, когда после сильнейшего удара головой Щербакова мяч угодил в штангу, не дойдя до «девятки» нескольких сантиметров? После перерыва обстановка почти не изменилась. На поле возникали взаимные атаки, но (или мне так казалось) чаще и острее наседали наши ребята. Особенно хорошо действовали Воронин, Иванов и Щербаков. Последний и стал автором первого гола. Оказавшись в зоне штрафной площади перед плотной стеной игроков соперника, он сделал два красивейших финта, вышел из-под опеки и сильнейшим ударом под планку забил гол».

А это выдержка из материала еженедельника «Футбол»:

«Старший тренер «Торпедо» Марьенко, в прошлом игрок обороны, отдал свои симпатии атакующей схеме, создав мощную четверку нападающих. У него не хватало одного центра нападения, и он был «найден» в молодом Щербакове. По манере атаки это прирожденный центрфорвард, как казалось вначале. Но в Ташкенте он с редким хладнокровием продемонстрировал значение индивидуального мастерства в штрафной площади. Двумя четко исполненными финтами Щербаков оставил за спиной двух защитников и забил гол».

Радовались автозаводцы, впрочем, недолго. Тбилисцы счет сравняли, а в дополнительное время забили еще трижды — 1:4.

Эдуард Стрельцов. Фото архив «СЭ»

Признание Стрельцовым

В 1965-м после семилетней паузы карьеру возобновил Эдуард Стрельцов. В беседах с Нилиным он отмечал, что молодой Щербаков довольно быстро с ним сыгрался.

«Эдик говорил потом, что в 1965-м до конца первого круга он досконально разобрался в особенностях и возможностях своих новых партнеров, — пишет Нилин. — Говорил, что ему, например, совершенно неважно, на какой позиции фактически играет, например, Володя Щербаков. Когда тот перемещался в центр, Стрельцов уходил на левый фланг. Ему казалось, что Щербаков успел почувствовать общую с ним игру. И знает, что если откроется, то обязательно получит от Эдуарда мяч».

Корреспондент еженедельника «Футбол» обозначая проблему центральных нападающих в советском футболе в качестве положительного примера приводил как раз Щербакова:

«Вспомните, как действовал торпедовец Щербаков в матче с «Локомотивом». Он появлялся везде, где намечался прорыв обороны противника. А его маневр на правый фланг внес растерянность в защиту железнодорожников. Когда же Щербаков навесил, неожиданный рывок Воронина и удар головой увеличили счет в пользу «Торпедо» — 3:1».

В сезоне-1965 Щербаков, как и в 1964 году, в чемпионате страны отличился восемь раз. Очень эффектным получился его победный гол в матче с киевским «Динамо».

«Игру решил один эпизод. Он был разыгран на редкость не шаблонно, — писал корреспондент еженедельника «Футбол». — Исполнителем был Щербаков. На крайне ограниченном пространстве, невдалеке от штанги, рядом с лицевой линией, как говорится, на «пятачке», в окружении трех защитников он изловчился сделать три успешных финта, дезориентировал, опять же, обманным движением вратаря и уже после всего этого крайне сложного маневра под острым углом сильнейшим ударом направил мяч в сетку. Банников, видимо, ожидал, что последует передача вдоль ворот».

В тот год «Торпедо» во второй раз в своей истории стало чемпионом страны, а Владимир получил вызов в сборную на товарищеский матч с югославами. Он вышел в стартовом составе, провел на поле 74 минуты, но особо ничем не запомнился.

«Щербаков же просто не был похож на себя», — так емко охарактеризовал его игру корреспондент «Футбола». Больше Владимира в национальную команду не приглашали.

Сборная СССР с Владимиром Щербаковым в составе. Виктор Гусев, Фото архив «СЭ»

«Игроку такого склада нужен режим»

— Щербаков был талантище! — уверен бывший вратарь «Торпедо» Анзор Кавазашвили. — Но в какой-то степени ему не повезло чисто по-футбольному. В те годы в атакующей линии «Торпедо» играли большие мастера. Большущие. Валентин Иванов, потом Эдик Стрельцов, Валерка Воронин, Батанов, Марушко... Щербак забивал свои семь-восемь голов за сезон, но быть первой скрипкой в такой компании было объективно очень непросто. Уже то, что он закрепился в том «Торпедо», говорит о многом. Очень любил нашу команду, даже не подумывал об уходе. Светлый парень, видный, красивый, но полного спортивного счастья так и не обрел. Умел он на поле многое. Какой классный гол забил в золотом матче с Тбилиси! Правая нога — очень хорошая. Здорово, сильно бил с подъема.

В 1966 году Валентин Иванов завершил игровую карьеру. И Стрельцов считал, что с Щербаковым он играет, стараясь не менять рисунок, бывший у них с Кузьмой: «Я не люблю выдвигаться вперед, когда оказываешься перед двумя защитниками. Я лучше отойду, чтобы, получив мяч, развернуться с ним и рассмотреть всю ситуацию: кто открывается, кто кого страхует. Когда ты лицом к противнику — все видишь, а когда повернут к защитникам спиной и ждешь передачи — обзор сужается».

В народе про московское «Торпедо» говорили, что это самая пьющая команда в высшей лиге Союза. Журналист Александр Нилин нередко участвовал в посиделках автозаводцев. Про один забавный случай, связанный с Щербаковым, он рассказывает в своей книге.

«Щербаков отвел нам для отдыха свою комнату, заверив, что они с Майей найдут где им лечь спать. Но, по-видимому, отыскав место для ночлега, он потерял саму Майю. И забыв сгоряча, что вместо Майи в комнате — мы, сморенные выпивкой, потыркался в запертую дверь, а затем разбежался в узком коридоре — и поставленным ударом выбил замок. Я проснулся оттого, что мимо меня в темноте пролетел неопознанный снаряд и чуть не выбил стекло, врезавшись в подоконник. Зажгли свет, недоразумение выяснилось. Володя протрезвел после полета — и пошел искать Майю в других помещениях».

Щербаков не знал меры в увеселительных мероприятиях. Постепенно это начало сказываться на его игре и результативности. Тот же Стрельцов стал замечать, что молодой форвард к концу сезона-1966 засбоил: «...Футболисту такого склада нужен режим. Когда у Володьки стал расти вес, он сразу потерял свою скорость. Но силенок у него еще было достаточно. И когда он предельно выкладывался, игра у него шла...»

Владимир Пономарев. из личного архива Владимира Пономарева

«Пили до потери пульса...»

Владимир Пономарев играл с Щербаковым в ЦСКА: и до его перехода в «Торпедо», и после возвращения в армейский коллектив.

— Володька был действительно одаренным игроком. Не потерялся в том звездном «Торпедо». Был в хороших отношениях с Эдиком Стрельцовым, тот его уважал, ценил. Они же по футбольному мышлению во многом походили друг на друга. А понимать Стрельцова, согласитесь, дано далеко не каждому. И Эдик, и Щербак любили с мячом повозиться. Безусловно, Владимир мог добиться большего.

Но, к сожалению, злоупотреблял спиртным. Это началось еще в ЦСКА. У них компания была. Щербак, Игорь Греков (играл за «Спартак», ЦСКА, «Зарю». Умер в 37 лет. — Прим. «СЭ») и Вова Романов, который тоже подавал надежды. Ну вот они пили просто по-черному! Ну елки-палки... Как говорится, до потери пульса. И никто их не мог остановить. Ужас. Я сколько раз их заставал в таком виде... Щербак при этом был очень доброжелательным, улыбчивым. Но вот эта его слабость... Деньги, которые получали за выигрыши, сразу уходили у них на это дело... В «Торпедо» с ним происходило то же самое. В итоге рано подорвал свое здоровье, «сошел с экранов». На одном уровне всю карьеру не проведешь. Особенно когда ты не в ладах с режимом. И ведь эта история не только про Щербакова. Таких примеров хватало... Ребята думают: вот, все хорошо, все получается. Только ведь на поверку все, увы, очень быстро заканчивается. Вот что нужно вбить себе в голову!

Володя мог и в сборной играть постоянно, как, кстати, и Греков. Он правшой был. Левая у него для ходьбы. Удар поставленный. Довольно мощный форвард. По фактуре напоминал Стрельцова. Жилистый, мускулистый... Ему в центре нападения было гораздо комфортнее, чем на краю. Но, видите, не удержался в «Торпедо». На его позиции начал играть Мишка Гершкович. Вот у них со Стрельцовым вообще образовалась потрясающая связка! Они такое вытворяли в чужой штрафной... Глаза на лоб вылезали. У обоих такой мелкий дриблинг, друг друга дополняли. Щербак тоже мог в принципе так исполнять, однако, считаю, Гершкович был более интересным форвардом.

— Здесь нужно понимать одну вещь, — говорит Кавазашвили. — Все знают, что из себя представляла команда «Торпедо», коллектив. Его можно было держать только в ежовых рукавицах. И это удалось Виктору Семеновичу Марьенко, который нас тренировал в 1964-1966 годах. Упертый, жесткий специалист. Спорить с ним было бесполезно. Сильный тренер, волевой человек. Все его уважали. Вот при нем нарушений режима я что-то особо не припомню. А вот, например, до него был Виктор Александрович Маслов. Великий тренер! Но он настолько любил своих подопечных, что мог с ними посидеть, пропустить по рюмке спиртного. Правда, и тогда никто не напивался, его не подводил.

Бобров расшевелить его не смог

«Сезон 1967 года фактически оказался последним в «Торпедо» для Щербакова, к которому я уже привык, — подчеркивает Стрельцов в книге Нилина «Человек без локтей». — Он провел тридцать игр, но нужной физической кондиции не достиг. Гершкович и Шалимов выходили на поле реже, но в игру вписывались удачнее, лучше смотрелись. Щербаков, возможно, и ревновал команду к ним. Мыслил-то он по-торпедовски, вкус к торпедовской игре приобрел, а силы, которая вчера еще была в избытке, недоставало, и не вдруг ведь это произошло, вот что самое-то обидное...»

Возглавивший «Торпедо» Валентин Иванов отказался от услуг Щербакова в 1968 году.

«Отчисляя Владимира Щербакова, Иванов преследовал еще одну педагогическую цель — лишал Стрельцова вероятного собутыльника в команде, — замечает Нилин. — И действительно, сотрудничество Эдика с непьющим Гершковичем оказывалось гораздо более перспективным».

За «Торпедо» Щербаков сыграл 116 матчей и забил 27 голов.

Он вернулся в ЦСКА, который тренировал тогда Всеволод Бобров, но перезапустить карьеру не сумел. Всего один гол в 17 играх... Дальше были ташкентский «Политотдел» и ярославский «Шинник». В 27 лет он повесил бутсы на гвоздь.

— В ЦСКА он заиграть не смог, — констатирует Кавазашвили. — Видимо, очень сильно страдал от ухода из «Торпедо». Не смог перестроиться. Знаю, что потом играл в «Политотделе». Там, кстати, платили очень приличные деньги. Но любовь к горячительным напиткам, увы, никуда не делась. Ребята уже по накатанной продолжали так проводить время. У меня супруга работала геологом. Как раз ездила в Ташкент. Ходила со своими коллегами на игры «Политотдела». Видела Щербакова, других. Потом рассказывала мне: «Хорошие ребята, но выпивали...» Жаль, что на пути Володи не нашелся человек, который мог бы предсказать ему судьбу.

О дальнейшей жизни Щербакова мало что известно. Нилин в своей книге сообщает о трагической кончине чемпиона СССР-1965.

«Вторым браком Щербак женился на дочке сотрудницы писательской поликлиники, что неподалеку от метро «Аэропорт». Некоторое время он играл за команду «Мослифта». Со Стрельцовым отношения прекратились. Наверное, Раисе (супруга Стрельцова. — Прим. «СЭ») каким-то образом удалось Володю отвадить от дома. Пережил он Эдика ненадолго. В девяностые годы его зарезали где-то в Кунцево. Как-то видел в поликлинике сына Щербакова — вылитый отец лета шестьдесят четвертого...»

«Таких нападающих сейчас нет. Кокорин чем-то его напоминал, но недолго»

— Зарезали? Не знал... — вздыхает Владимир Пономарев. — После завершения карьеры мы с ним ни разу не общались. Убит... Ясно. Валерке Воронину тоже голову проломили. Это дело, конечно губит. Раньше ведь как говорили? Кто не курит и не пьет — в основной (состав) не подойдет. Такой менталитет... Обязательно надо было пьяницей быть, чтобы в футбол играть. Я же выступал по молодости за калининскую «Волгу». Мне 20 лет, а всем по 27-28. Тяжело... Я как-то с ними попал в ресторан. После игры. Столы накрыты, стоят стаканчики. Думал — сок. Мне мужик говорит: «Молодой, не тушуйся. Сочок после игры — самое то». А там «зубровка» — елы-палы! А в «Торпедо» вообще всегда пьянки были...

— Кто-то из современных российских форвардов напоминает вам Щербакова по манеры игры, уровню?

— Нет, таких не видно. Думал, из Чалова что-то получится. Но нет... А раньше в каждой команде были интересные форварды. Витька Понедельник, Гусаров. Да полно! А Валентин Иванов, Эдик Стрельцов? Настоящие центральные нападающие. А кто сейчас? Смолов? Ну хватит вам... Даже сравнивать смешно. Вот Кокорин когда-то чем-то напоминал Щербакова, да. Правда, недолго. У него тогда еще здоровья вагон был. Дриблинг, скорость, бежал парень... А потом порвал «кресты», тюрьма... Ну что теперь про него говорить. Нет, новых Щербаковых сейчас не видать.