Битва за международный титул и матч-челлендж против медиалиги. В Москве стартует UTLC CUP

В Москве все готово к открытию международного турнира UTLC CUP среди команд, составленных из игроков не старше 14 лет. Матчи с участием команд из пяти стран пройдут с 15 по 19 августа, Россию представят футболисты «Локомотива», ЦСКА и «Зенита».

— Считаю, что участвовать в таком турнире — колоссальное событие для каждого юниора и прекрасная возможность себя проявить, — сказал бывший футболист сборной России и обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин. — Самое главное — не зажиматься и демонстрировать все свои навыки. Уверен, что у каждого здесь есть стремление стать профессионалом. Но для этого необходимо проделать титаническую работу. Именно турниры говорят, на правильном ли вы пути, насколько хорошо готовились и тренировались.

В прошлые годы победителями UTLC CUP становились такие команды, как «Барселона», «Црвена Звезда», «Спарта» и «Локомотив». Сербская команда в нынешнем году приехала в Москву в статусе действующего чемпиона и попытается защитить титул.

Алексей Гром и Евгений Алдонин. Фото ТАСС

— Для нашей команды честь организовывать этот турнир, — сказал генеральный директор «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром. — В этом году мы собрали звездный состав. Хочу от всей души поприветствовать наших гостей — «Црвену Звезду», «Фатих Карагюмрюк», «Фенербахче», минское «Динамо» и «Астану»! И конечно, сразу три российские команды — чемпиона России «Зенит», московские ЦСКА и «Локомотив».

Несколькими днями ранее состоялась жеребьевка, разделившая восемь команд на две четверки. Матчи группового этапа и плей-офф UTLC CUP будут сыграны на поле «Сапсан Арены». А вот главный финал пройдет на большой «РЖД Арене».

Кроме того, запланирован матч-челлендж между сборной турнира UTLC CUP и командой президентов клубов медиалиги — об этом есть договоренность с главой медиатурнира Николаем Осиповым, который сам выйдет на поле. Также, по словам пресс-атташе мероприятия Александра Баранова, в деле можно будет увидеть Германа Эль-Класико из «Амкала» и многих других.

Главный тренер «Локомотива»-2009 Дмитрий Чуенков. Фото ТАСС

— Хочется поблагодарить организаторов этого турнира, — отметил главный тренер «Локомотива»-2009 Дмитрий Чуенков. — В наше время мы вообще не имеем возможностей проводить международные матчи, поэтому очень ждем этих встреч. Что касается жеребьевки, было одно желание — не получить в группе ЦСКА или «Зенит». С теми же армейцами мы провели уже четыре встречи за три месяца, и хотелось больше игр с командами из других стран, чтобы показать свой уровень. Верим, что у нас будет хороший и качественный футбол на турнире.

Трансляции игр международного турнира UTLC CUP можно посмотреть на платформе социальной сети «ВКонтакте». А также на официальном ютуб-канале The Game Agency Pro.

UTLC CUP-2023

Группа А: ЦСКА (Россия), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» (Белоруссия).

Группа Б: «Локомотив» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Зенит» (Россия), «Астана» (Казахстан).



15 августа

15.30 «Динамо» — «Фатих Карагюмрюк»

17.20 «Локомотив» — «Фенербахче»

18.30 «Зенит» — «Астана»

19.40 «Црвена Звезда» — ЦСКА

16 августа

15.30 «Динамо» — «Црвена Звезда»

16.40 ЦСКА — «Фатих Карагюмрюк»

17.50 «Локомотив» — «Астана»

19.40 «Зенит» — «Фенербахче»

17 августа

10.00 «Фатих Карагюмрюк» — «Црвена Звезда»

11.10 ЦСКА — «Динамо»

16.00 «Фенербахче» — «Астана»

17.10 «Локомотив» — «Зенит»