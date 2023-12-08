Матч мечты: воспитанники детских школ «Зенит-Чемпионика» сыграли и потренировались с сине-бело-голубыми

Добрая акция невского клуба.

В четверг на «Газпром Арене» состоялось важное событие для 16 учащихся сети футбольных школ «Зенит-Чемпионика»: они не просто ступили на золотой газон стадиона на Крестовском острове, а провели там полноценную тренировку с двусторонкой. А главное, что вместе с ребятами на поле вышли игроки петербургского клуба!

Такая привилегия выпала детям не случайно. В этот же день «Зенит» и лидер российского рынка франчайзинга футбольных школ «Чемпионика» объявили о продлении плодотворного сотрудничества и подписали новое соглашение до августа 2027 года. Договор подразумевает масштабное расширение сети совместных школ до 500 точек и дальнейшее развитие проекта: открытие дополнительных филиалов в странах СНГ, наличие как минимум одного филиала в каждом регионе России и привлечение более 170 новых партнеров для развития сети.

«Один из важнейших показателей нашей совместной работы — количество детей, которые вовлечены в тренировки — 4000 воспитанников, вдумайтесь в эту цифру, — подчеркнул председатель правления «Зенита» Александр Медведев. — Ребята нашли себе интересное занятие и с удовольствием приходят в наши филиалы. Очень важно, что они тренируются по единому стандарту. Основной вклад нашего клуба в этот проект — не в названии бренда, а в едином, профессиональном подходе к тренировочному процессу».

Сергей Семак на тренировке школы «Зенит-Чемпионика». Фото ФК «Зенит»

Старт сотрудничества сине-бело-голубых и сети футбольных школ был дан летом 2021 года. За время работы проекта «Зенит-Чемпионика» появилось более 180 школ в 60 регионах России, а также филиалы проекта в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Эти показатели превзошли даже самые оптимистичные ожидания!

«Для нас очень важно расширение географии присутствия проекта и клуба, — отметил генеральный директор «Чемпионики» Андрей Кравченко. — Филиалы открываются не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и в других регионах — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, от Нового Уренгоя до Омска, от городов с населением 20 тысяч человек до мегаполисов».

Вехой продуктивного сотрудничества стала совместная тренировка чемпионов России и лучших воспитанников «Зенит-Чемпионики». В Санкт-Петербург приехали юные футболисты со всей нашей страны — например, из Рязани, Саратова, Челябинска, Новосибирска — и даже из Казахстана. Под присмотром тренера «Газпром» — Академии Александра Курловича они провели разминку, а затем уже под руководством Сергея Семака сыграли двусторонний матч с участием Дмитрия Чистякова, Александра Коваленко, Алексея Сутормина, Нуралы Алипа, Ивана Сергеева и Александра Ерохина. «После такой тренировки — только положительные эмоции! — восклицал Чистяков. — Но мне кажется, что нужно почаще так собираться. Для ребят это большой плюс, потому что тренироваться с основным составом... Не всегда есть такая возможность у них. Молодцы те, кто это организовал. По поводу ребят: выделю 12-й номер, мне понравился парнишка. Быстренький».

По окончании тренировки юные гости «Газпром Арены» посетили экскурсию по стадиону и сделали общую фотографию с игроками и тренерами любимой команды. Но это еще не все: по итогам насыщенного дня трое лучших воспитанников «Зенит-Чемпионики» получили право пройти недельную стажировку в команде U-11 «Газпром» — Академии с возможностью оказаться в ней.

Нурыла Алип играет с воспитанниками школы. Фото ФК «Зенит»

Для ребят это реальный шанс осуществить мечту и начать путь в профессиональный футбол. Есть и конкретные примеры, о которых упомянул Александр Медведев. Родион Принцев, воспитанник школы «Зенит-Чемпионика» Петроградского района Санкт-Петербурга, не так давно зачислен в филиал академии сине-бело-голубых. А учащийся другой школы сети, пермяк Евгений Меркушев, вошел в число лучших игроков мира в своей возрастной категории, согласно международному рейтингу на платформе JuniStat (ей, что важно, активно пользуются скауты различных стран планеты). Стоит отметить и то, что лучшие футболисты «Зенит-Чемпионики» отправляются на день открытых дверей в кузницу талантов невского клуба.

Кстати, как рассказал Нуралы Алип, двусторонка с участием юных и взрослых игроков завершилась вничью, так что победила дружба. Нет сомнений, что воспитанники школ навсегда запомнят этот день, а «Зенит» еще не раз проведет подобную добрую акцию и осчастливит маленьких футболистов.