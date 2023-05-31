Трагедия на футболе в Ростове-на-Дону: на матче юношеских команд погибла мама футболиста, 32 человека пострадали

Из-за сильного ветра перевернулась трибуна.

В Ростове-на-Дону во вторник, 30 мая, перевернулась временная трибуна на футбольном матче юношеских команд. Игра проходила на стадионе спортшколы № 5 на гребном канале, где проводились соревнования памяти Владимира Гаврилова.

Игра команд из Батайска и Ростова была остановлена из-за сильного дождя и ветра, поэтому дети спрятались на временной переносной трибуне. Спустя несколько минут конструкция не выдержала и перевернулась из-за порывов ветра, что привело к жертвам.

Погибла жительница Батайска Людмила Алиева — она приехала на турнир в Ростов вместе с сыном, который участвовал в матче. Когда трибуна перевернулась, женщина упала и ударилась головой, а ее грудь раздробило от удара. Приехавшие на место врачи не смогли ее спасти.

По данным «КП-Ростов», практически перед началом матча от МЧС Ростовской области поступило штормовое предупреждение, однако игру не перенесли.

«Проводился матч, он был приостановлен, и спрятались на трибуне. Порывом ветра снесло трибуну. Люди пострадали. Это был обычный детский турнир, матч за третье место. Испортилась погода», — рассказал судья встречи Mash.

На место трагедии приехал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, который заверил, что будет проведено расследование.

«Кто мог отвечать за закрепление трибуны? Она не предусматривает закрепление по сертификату. Сейчас все разберутся, ребят. Следствие идет, большое количество правоохранителей. Если кто-то виновен в том, что что-то не так установлено, то он будет привлечен к ответственности. Раньше времени комментировать ничего не стоит. Не хочу определять виновных, это не входит в мою компетенцию. Турнир проходит в соответствии с календарным планом, утвержденным на весь год», — рассказал Аракелян журналистам.

При этом в Сети появился документ, согласно которому матчи должны были проходить 23, 25 и 26 мая, а не 30-го. По какой причине встреча была перенесена на другую дату, неизвестно.

Позже Mash опубликовал информацию о том, что Следственный комитет завел уголовное дело за выполнение работ, которые не соответствовали требованиям безопасности, и привели к смерти.

Всего в результате несчастного случая пострадало 36 человек — об этом сегодня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. 24 человека из пострадавших — дети, у многих закрытые травмы головы. Всех получивших травмы доставили в местную больницу № 26. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает Mash, за жизнь одного мальчика борются врачи — у него серьезная травма головы.