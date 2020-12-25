Широков избежал тюремного срока. Но пятно на репутации останется

В пятницу бронзовому призеру Евро-2008 огласили приговор.

Роман Широков избежал участи Александра Кокорина и Павла Мамаева — ему не придется отбывать наказание в местах лишения свободы. Таков главный итог вынесенного в пятницу приговора суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова в матче любительского турнира. Но при этом бывший хавбек сборной России обязан 100 часов отдать на благо общества, занимаясь исправительными работами, а также выплатить пострадавшему судье 100 тысяч рублей.

История эта — типичная для наших дней. В юношеские годы Широкова в Дедовске подобная заваруха наверняка была едва ли не в порядке вещей. Теперь же все гораздо серьезнее: война компроматов и юристов, участие лишенного статуса адвоката господина Добровинского, выставление на аукцион кроссовок, в которых проходила экзекуция над Данченковым. Не уголовный процесс, а битва за хайп. Не хватало только Никиты Джигурды.

Сторона обвинения недовольна приговором, требует крови и планирует подавать апелляцию. Но в целом, на мой взгляд, Широков и так понес приличное наказание. Дело ведь не в тюремном сроке или размере штрафа. А в том, что амбициозный руководитель, бывший спортивный директор «Динамо» и советник министра спорта Московской области пару секунд мстил за судейское решение и с тех пор больше четырех месяцев говорит не о футболе и не с потенциальными работодателями, а оправдывается за совершенную дикость, посещая заседания суда. Номинально трудясь в юридической конторе за зарплату в 50 тысяч рублей, как мы узнали из представленной Фемиде справки. Хорошие деньги для многих в России, но явно недостаточные для содержания того имущества, которое Широков приобрел за время карьеры. Где были, напомню, и бронза Евро, и выигранный Кубок УЕФА.

Широков выставит на аукцион кроссовки, в которых он был во время драки с арбитром Данченковым. Деньги от продажи будут переведены на благотворительность ? pic.twitter.com/r2wgARufrX — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 25, 2020

Теперь Роман отлучен в том числе от работы эксперта на «Матч ТВ». Пятно на репутацию он себе посадил очень крупное. И это, наверное, самый печальный итог истории для Широкова. Думая о сотрудничестве с ярким в прошлом футболистом, клубы и федерации всегда станут принимать в расчет его бэкграунд. И серьезно думать — надо ли им это.